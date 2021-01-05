مرحبا بالنجوم الكبار.. بوكيتينو يثير الجدل بشأن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

علق الأرجنتني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الأخبار المتداولة بشأن إنتقال البرغوث ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني إلى الفريق الباريسي في الصيف القادم.

وقال بوكيتينو في تصريحات صحفية قبل مباراة سانت إتيان المقررة غدًا في أول ظهور له في الدوري الفرنسي: "لم أتحدث مع إدارة النادي بشأن التعاقد مع ليونيل ميسي لقد وصلت منذ أيام لقيادة الفريق وكل تركيزنا على المباراة المقبلة".

وتابع : "مازل الوقت مبكرًا للحديث عن الملفات الأخرى الخاصة بمستقبل الفريق، لكن ما يمكن قوله في مسألة ليونيل ميسي أننا نرحب بكل النجوم الكبار".

واختتم المدرب الأرجنتيني أنه تلقى منحة من السعادة بعدما سمحت له الأقدار أن يعود لنادي باريس سان جيرمان بعد 20 عامًا منذ أن كان لاعبًا في صفوف الفريق، قائلًا: "العمل مدربا لسان جيرمان حلم وأصبح حقيقة، بعدما توليت المسؤولية منذ 3 أيام، والتفكير في الملفات الأخرى سيكون في الفترة المقبلة".

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره سانت إتيان في تمام العاشرة مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.