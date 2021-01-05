بعد إحرازه أول أهدافه مع الأهلي طاهر محمد طاهر يتصدر تويتر

وعلق آخرون" طاهر محمد طاهر وحلاوته " و" الله عليك يا طاهر محمد طاهر ربنا يحميك ".
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بالهدف الأول أمام ضيفه سونيديب بطل النيجر فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى مباراة الإياب بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .
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سجل الهدف طاهر محمد طاهر بعد تمريرة مميزة من وليد سليمان لينفرد طاهر بحارس سونيديب ويضع الكرة من فوقه معلنا عن الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء.
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