بعد إحرازه أول أهدافه مع الأهلي طاهر محمد طاهر يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طاهر_محمد بعد إحرازه أول أهداف الأهلي أمام فريق سونيديب.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ طاهر محمد طاهر احتاج 4 مباريات من أجل تسجيل أول أهدافه مع الأهلي .. تحرك ممتاز في عمق دفاعات سونديب وانهاء رائع للهجمة . ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه وميتعرضش للإصابة قبل نهاية المباراة لأنه كلما تألق تعرض للإصابة" و "‏طاهر محمد طاهر أول أهدافه بتيشرت الأهلي في أفريقيا ربنا يحميك ياابني ".

وعلق آخرون" ‏طاهر محمد طاهر وحلاوته " و" ‏الله عليك يا طاهر محمد طاهر ربنا يحميك ".

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بالهدف الأول أمام ضيفه سونيديب بطل النيجر فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى مباراة الإياب بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .

اِقرأ أيضًا

سجل الهدف طاهر محمد طاهر بعد تمريرة مميزة من وليد سليمان لينفرد طاهر بحارس سونيديب ويضع الكرة من فوقه معلنا عن الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء.