أزمة جديدة بالزمالك.. أوباما يوقع عقود التجديد في البنك بعد شرط الفلوس أولا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود ازمات متتاليه بالفريق الأول لكرة القدم بسبب عدم الوفاء بالوعود مع الاعبين .

وكشف المصدر أن الوضع يزداد سوء بين لاعبي الفريق ولجنة الكرة ،وهناك واقعة تحدث لأول مرة داخل الزمالك وهي قيام اللاعب يوسف أوباما مهاجم الفريق بالتوقيع علي عقود تجديد تعاقده مع الزمالك في مقر البنك الذي تتعامل معه إدارة النادي.

وشدد المصدر أن هذه الازمه كانت عقب دخول أوباما في مشادة مع أيمن يونس عضو لجنة الكرة قبل تجديد تعاقده بيومين بسبب المقابل المادي علي قيمة العقد و بسبب عدم التزام النادي بوعوده مع اللاعب بالحصول علي مستحقاته المتاخرة قبل التوقيع.

واضاف المصدر أن الاعب أشترط أن يوقع علي العقود في مقر البنك فور التأكد من تسلمه مستحقاته كاملة فى حسابه وهو ما تم حيث توجه أيمن يونس لمقر البنك وقام بالحصول علي توقيع أوباما هناك بعد التأكد من حصوله علي مستحقاته .

وأشار المصدر الى أن زمام الأمور الخاص بالاعبين قد "فك" بسبب " الأسلوب الخاطئ الذي يتبعه ايمن يونس مع اللاعبين وتمسكه بوجهة نظره فقط ، ما تسبب في وجود حالة من الاستياء بين الاعبين .

واكد المصدر أن لاعبي الفريق الأبيض يفضلون التعامل مع عبد الحليم علي ، وعدم التعامل مع باقي لجنة الكرة بسبب الفجوة التي حدثت مؤخرا بينهم ، وهذا ما أشار إليه باتشيكو المدير الفني للفريق وحرص علي توصيله لمسوؤلي القلعه البيضاء.