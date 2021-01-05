نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يفوز على الإنتاج الحربي وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربي خلال استعداد الفريق لأستئناف بطولة الدوري القسم الثاني بعد فترة توقف لمدة عشر أيام.

خاض الحرس مباراة الودية مساء الثلاثاء أنتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف على حساب الإنتاج الحربي.

تقدم للإنتاج الحربي باسم مرسي ثم إدرك حسن يوسف هدف التعادل لحرس الحدود ثم أحرز محمد سعد هدف الفوز.

ويستعد حرس الحدود لمباراة بيلا التي ستقام على ستاد المكس يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة السابعة للموسم الحالي.

ويسعى حرس الحدود الفوز في هذه المباراة لمواصله المشور نحو الصعود إلى الدوري الممتاز حيث يحتل الحدود المركز الثالث برصيد 11 نقطة.