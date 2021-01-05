نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة خاصة بين بيرلو أمام ميلان غداً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس إن مواجهة ميلان تعتبر "مناسبة خاصة" له الذي خاض معه أكثر من 400 مباراة أيام مجده في الملاعب.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على ميلان متصدر الدوري غداً الأربعاء، إذ يحتل فريق المدرب بيرلو المركز الخامس متأخراً بعشر نقاط عن ميلان المتصدر لكن يوفنتوس لعب 14 مباراة مقابل 15 لمنافسه.

وقال بيرلو قبل المباراة في سان سيرو حيث لعب لعشر سنوات مع ميلان في الفترة بين 2001 و2011 إن المواجهة ستكون مناسبة خاصة بالنسبة له.

وقال للصحافيين في مؤتمر صحافي: "غداً ستكون مناسبة خاصة لي بعد الذكريات الرائعة الكثيرة في ميلان، عشت هناك أجواء رائعة خلال مسيرتي في الملاعب وأعتقد أيضاً أني سأستمع بوجودي على رأس القيادة الفنية".

وتابع: "كلنا يعرف أهمية هذه المباراة، مواجهات ميلان ويوفنتوس كانت دائماً مثيرة خلال مسيرتي في الملاعب وأيضاً في مشواري التدريبي، سنبذل أقصى ما لدينا لكني لا أعتقد انها ستكون حاسمة في باقي المشوار بالبطولة".

وكرر ستيفانو بيولي مدرب ميلان، الذي أكد أن زلاتان إبراهيموفيتش ليس جاهزاً بعد للعودة من الإصابة، تعليقات بيرلو بشأن أهمية المباراة في الصراع على اللقب.

وقال بيولي في مؤتمر صحافي: "مقارنة بالعام الماضي، لدينا 17 نقطة أكثر، ومن الواضح أن مستوى الأداء في ارتفاع، لا أرغب في النيل من حماس الجماهير لكن لا يمكننا الحديث عن مباراة حاسمة في الجولة 16، نخوض كل مباراة على أنها الأخيرة".