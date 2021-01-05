نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية خلال مشاركته مع الفريق ضد سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

واشتكى طاهر من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة سونديب بطل النيجر والمقامة حاليًا علي ستاد الأهلي we السلام.

وقام طبيب الأهلي بوضع ثلج علي قدم اللاعب فور خروجه لحين معرفة حجم الإصابة، وتحديد مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتقدم الأهلي بثلاثية دون رد في شباك بطل النيجر، عن طريق طاهر محمد طاهر ووليد سليمان، وبدر بانون بالمباراة المقامة حاليًا.

ويستضيف الأهلي نظيره سونيديب حاليًا على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وكان الأهلي حقق فوزًا خارج الديار على سونيديب بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج، ليضع قدمًا في دور المجموعات.