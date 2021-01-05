نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الجديد جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعدما قام بتسجيل ثلاث أهداف مع ناديه السابق الجونة قبل الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لصفوف القلعة الحمراء بجانب كل من محمود كهربا ومحمد شريف ومروان حمدي لاعب مصر المقاصة.

وتنطلق مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس القادم ، ويواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا بينما الزمالك يواجه فريق طلائع الجيش.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة

والتر بواليا لاعب الأهلي ثلاث أهداف

محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ثلاث أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي ثلاث أهداف

عمر كمال لاعب المصري ثلاث أهداف

مروان حمدي لاعب مصر المقاصة ثلاث أهداف

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش ثلاث أهداف

مصطفى محمد لاعب الزمالك هدفين

أشرف بن شرقي لاعب الزمالك هدفين

فخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلي هدفين