الفريق لا يلعب بأي قلب دفاع في الوقت الحالي، فرأينا أمس في مباراة الريدز أمام ساوثهمبتون فابينيو يجاوره جوردان هندرسون في خط الدفاع وهما من يلعبا في خط الوسط.. الفريق بدون فيرجيل فان دايك، جو جوميز وجويل ماتيب بسبب الإصابة.
مع إشارة بعض التقارير الصحفية لعدم تدعيم الريدز صفوفه بمدافع في الميركاتو الشتوي، يبدو هذا الأمر غير منطقيًا مع مطالبة جماهير ليفربول للإدارة بالتعاقد مع مدافع هذا الشتاء، وبالفعل ارتبط النادي بضم بعض اللاعبين، نستعرضهم في هذا التقرير
بين وايت
مدافع برايتون، هو أحد أفضل المدافعين القادمين بقوة في الكرة الإنجليزية، قدرت بعض التقارير الصحفية القيمة المحتملة لانتقاله لـ ليفربول بـ 40 مليون جنيه إسترليني
سفين بوتمان
المدافع الهولندي لفريق ليل الفرنسي، ارتبط اسمه في الأيام القليلة الماضية بالانتقال لـ ليفربول.
عيسى ماندي
ارتبط اسم المدافع الجزائري لـ ريال بيتيس الإسباني، كثيرًا بالانتقال لـ ليفربول في الصيف الماضي، ومع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، فيحق لللاعب التفاوض مع أي ناد في يناير الجاري، وربما نراه الفترة المقبلة بقميص ليفربول.
بيسوما
لاعب نادي برايتون الإنجليزي، هو لاعب يلعب في مركز خط الوسط الدفاعي، ويمكنه أيضًا اللعب في مركز قلب الدفاع، يرغب ليفربول في التعاقد معه للاستفادة من إمكانياته الدفاعية، وتعويض فينالدوم الذي قد يغادر ليفربول في الصيف، وأيضًا تدعيم خط الدفاع.
رومان سايس
المغربي سايس مدافع ولفرهامبتون، هو خيار أيضًا لدى إدارة ليفربول لتدعيم خط دفاع الفريق بعد مستواه الرائع مع فريقه هذا الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 لاعبين مرشحين لتدعيم خط دفاع ليفربول في الميركاتو الشتوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.