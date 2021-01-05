دودو الجباس: فترة الإعداد القصيرة سبب تذبذب مستوى بيراميدز

عبر دودو الجباس مهاجم فريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز على الاتحاد الليبي والتأهل للدور الإضافي من الكونفدرالية موضحا أن الفريق بدأ اللقاء بصورة غير جيدة وتلقى هدفا ولكنه مع الوقت عاد للأداء الجيد وسجل ٣ أهداف وحقق الفوز وتأهل للدور الجديد في البطولة التي يسعى للفوز بلقبها.
شدد الجباس على أن الفريق ضم عناصرا جيدة في بداية الموسم ومعه مدرب جديد ما يزال يتعرف على اللاعبين، كما أن فترة الإعداد لم تكن طويلة مطلقا، ومع الوقت الفريق يتطور ويصبح الأداء أفضل.
واشار إلى أن الفريق في بداية مشوار الدوري حقق نتيجة غير جيدة وخسر أمام الاتحاد ولكنه عاد بقوة ولعب مباراة قوية أمام الزمالك وكان الأجدر بالفوز، ثم حقق فوزين متاليين بالدوري وسينافس حتى النهاية.
وأوضح أنه سعيد بتسجيل هدفه الأول مع بيراميدز هذا الموسم بشباك الاتحاد الليبي ويتمنى أن تكون بداية جيدة له في تسجيل المزيد من الأهداف مع الفريق وأن يواصل بيراميدز انتصاراته محليا وقاريا.
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