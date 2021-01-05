سعد سمير يتصدر تويتر بعد مشاركته أمام فريق سونيديب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سعد_سمير بعد نزوله في أول مباراة له بعد عودته من الإصابة

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏أنا بحب سعد سمير جداااا في حب خاص كده لسعد سمير وبركات الثنائي الأقرب لقلبي حقيقي" و "‏سعد سمير ده بيفكرني بالفرقه ايام ميدو جابر و صبري رحيل و اسلام محارب".

وقال أخرون "‏انا مبسوطه بوجود سعد سمير ف الملعب اوووي" و "‏سعد سمير بيفكرني بجيل وائل جمعة ومحمد بركات ومحمد ابو تريكه".

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث أمام ضيفه سونيديب بطل النيجر فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدف بدر بانون فى الدقيقة 67 من من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح احمد ياسر ريان عقب إعاقته من حارس مرمى فريق سونيديب.

وسجل الهدف الأول طاهر محمد طاهر بعد تمريرة مميزة من وليد سليمان لينفرد طاهر بحارس سونيديب ويضع الكرة من فوقه معلنا عن الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

وطرد الحكم حارس سونيديب فى الدقيقة 21 من من المباراة عقب عرقلة احمد ياسر ريان بعد مراوغة الحارس من التمريرة المميزة من اليو ديانج ، ليلعب الفريق الضيف منقوص العدد.

وسجل الهدف الثاني وليد سليمان فى الدقيقة 38 بعد تمريرة من علي معلول من الجانب الأيسر سددها فى مرمى فريق سونيديب مسجلا الهدف الثاني للأهلي.