بيراميدز يتأهل لدور الـ32 الثاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل بيراميدز إلى دور دور الـ32 الثاني ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوز الصعب على نظيره الإتحاد الليبي ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء.

أفتتح علي مادي التسجيل للإتحاد الليبي في الدقيقه 3 من بدايه المباراة، بينما استطاع بيراميدز تسجيل التعادل عبر عبد الله السعيد التسجيل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء احتسبت لصالح رمضان صبحي، وأضاف إريك تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول بعرضيه من أحمد فتحي.

وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقه 36 أستطاع محمد الجباس أن يسجل الهدف الثالث لفريقه، بعد عرضية من أحمد فتحي على الجهة اليمني قابلها دودو الجباس برأسية تسكن الشباك,

وفي الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع استطاع لاعب الاتحاد الليبي من تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الليبي.