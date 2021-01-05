نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم لايبزج يغيب عن مواجهة بوروسيا دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهاجم دومينيك سوبوسلاي المنضم حديثا إلى فريق لايبزج الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه سيغيب عن المباراة المقررة أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، بسبب مشكلة في أعلى الفخذ.

ويغيب سوبوسلاي بذلك عن مواجهة زميله السابق إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، كما يغيب عن عدد من المباريات التالية لفريقه الجديد.

وقال سوبوسلاي، المنضم للايبزج قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو (5ر24 مليون دولار)، خلال تقديمه اليوم الثلاثاء إنه لا يتوقع عودته قبل شباط/فبراير المقبل.

وأضاف اللاعب المجري :"أتطلع إلى الأمام وأرغب في العودة بأسرع بشكل ممكن. أود العودة للتدريبات في أقرب وقت."

وسبق لسوبوسلاي اللعب بجانب هالاند في ريد بول سالزبورج، قبل أن ينتقل النرويجي هالاند إلى دورتموند قبل عام.

وقال سوبوسلاي بشأن المواجهة التي كانت محتملة أمام هالاند :"كانت ستمثل فرصة مثالية، (الغياب) هو أمر مؤلم، لكن الصحة تأتي أولا."

من ناحية أخرى، قال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج في وقت سابق اليوم إن النادي سيتعاقد مع لاعبين جدد فقط في حالة الحصول على الأموال الكافية من بيع لاعبين آخرين.

وقال مينتزلاف في تصريحات نشرتها مجلة "شبورت بيلد" اليوم الثلاثاء إن النادي لا يحظى بتمويل غير محدود، خاصة بعد أن أنفق 20 مليون يورو لضم المهاجم سوبوسلاي.

وقال مينتزلاف :"بعد صفقة سوبوسلاي، استبعد أن نضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية وكذلك في الصيف، دون رحيل لاعبين أخرين."

وأضاف مينتزلاف أن استقطاب المواهب الشابة هو مبدأ أساسي لدى الفريق، وأن لايبزج الذي وصل إلى قبل نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، سيواصل السماح برحيل لاعبين أساسيين طالما أن ذلك يكون منطقيا من الجانب المالي ويمكن تعويضه من الجانب الرياضي.

وأشار إلى أن لايبزج واصل في الماضي عمليات التطوير وجلب العائدات من بيع لاعبين أمثال تيمو فيرنر، الذي انتقل إلى تشيلسي، ونابي كيتا، الذي انتقل إلى ليفربول، ودييجو ديم المنتقل إلى نابولي.

وربما يكون المدافع دايوت أوباميكانو والقائد مارسيل سابيتسر في طريقهما للرحيل عن الفريق في ظل وجود عروض من أندية خارج ألمانيا، لكن مينتزلاف قال إن شيئا لم يحسم بعد بشأن صفقات الصيف المقبل.