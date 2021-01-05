نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد سمير يعود للأهلي بعد غياب 372 يوما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة مع الفريق مرة أخرى بعد غياب مدة طويلة بسبب الإصابة.

وظهر سعد سمير مع الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر، بعد غياب 372 يوم، حيث كانت آخر مباراة له أمام بلاتينيوم يوم 28 ديسمبر 2019.

وكان سمير يعاني من إصابة بوتر اكيليس، غاب على إثرها طوال المدة الماضية، قبل أن يعود للمشاركة أمام سونيديب اليوم، بدوري الأبطال.

ويتقدم الأهلي بثلاثية دون رد في شباك بطل النيجر، عن طريق طاهر محمد طاهر ووليد سليمان، وبدر بانون بالمباراة المقامة حاليًا.

ويستضيف الأهلي نظيره سونيديب حاليًا على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وكان الأهلي حقق فوزًا خارج الديار على سونيديب بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج، ليضع قدمًا في دور المجموعات.