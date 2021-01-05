نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم الجاري، وستقام يوم 8 يناير المقبل في القاهرة.

كما أعلن "الكاف" أيضا عن مواعيد مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا كالتالي:-

الجولة الأولى: 12-13 فبراير

الجولة الثانية: 23 فبراير

الجولة الثالثة: 5-6 مارس

الجولة الرابعة: 16 مارس

الجولة الخامسة: 2-3 إبريل

الجولة السادسة: 9-10 إبريل

بينما جاء موعد منافسات دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفدرالية في الدور التمهيدي الثاني الإضافي وجاءت على النحو التالي:

الذهاب - 14 فبراير 2021

الإياب - 21 فبراير 2021

يذكر أن فريقي الأهلي والزمالك قد تأهلا إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد عبور دور الـ32 بالبطولة الإفريقية الكبرى.