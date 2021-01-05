يبدأ الدوري العام رجال (دوري السوبر) يوم 16 يناير من الشهر الجاري ونقدم لكم جدول الدوري العام الممتاز رجال لكرة السلة للموسم الجديد والذي جاء كالتالي :-

يبدأ دوري السوبر بالدور التمهيدي من الاول الي السادس عشر.

و يواجه صاحب المركز الاول الاهلي صاحب المركز السادس عشر جزيرة الورد.

كما يواجه الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني فريق هيئة قناة السويس صاحب المركز الخامس عشر.

ويواجه سبورتنج صاحب المركز الثالث فريق طنطا صاحب المركز الرابع عشر.

وصاحب المركز الرابع فريق سموحة يواجه صاحب المركز الثالث عشر فريق الطيران.

وفريق الزمالك صاحب المركز الخامس يواجه صاحب المركز الثاني عشر فريق الزهور.

والجزيرة صاحب المركز السادس يواجه صاحب المركز الحادي عشر فريق اصحاب الجياد.

وطلائع الجيش صاحب المركز السابع يواجه الاوليمبي صاحب المركز العاشر.

وصاحب المركز مصر للتأمين يواجه صاحب المركز التاسع المصرية للاتصالات.

ويقام الدور التمهيدي بنظام best of 3 حيث يقام لقاء الذهاب علي ملاعب الاندية المذكورة اولا يوم السبت الموافق ١٦ يناير الجاري ولقاء العودة علي ملاعب الاندية المذكورة ثانيا يوم الثلاثاء ١٩ يناير الجاري وفي حالة تعادل الفريقين تقام مباراة فاصلة يوم ٢٣ يناير من الشهر نفسه علي ملاعب الاندية المذكورة اولا وتقام جميع اللقاءات في السادسة مساءا.

ثم تقام لقاءات الدور الاول بناءا علي الترتيب من الدور التمهيدي وتنقسم الي مجموعتين المجموعة الاولي علي المركز من الاول الي الثامن وهم الفرق الفائزة في الدور التمهيدي وتقام المحموعة الثانية للفرق المهزومة في الدور التمهيدي لتحديد المراكز من التاسع الي السادس عشر.

المجموعة الاولى تقام للمراكز الثامنة الاولى كالأتي:-

يواجه صاحب المركز الاول صاحب المركز الثامن.

صاحب المركز الثاني يواجه صاحب المركز السابع.

يواجه صاحب المركز الثالث صاحب المركز السادس.

صاحب المركز الرابع في مواجهة صاحب المركز الخامس.

المجموعة الثانية الفرق من التاسع للسادس عشر:-

صاحب المركز التاسع مع صاحب المركز السادس عشر.

صاحب المركز العاشر مع صاحب المركز الخامس عشر.

صاحب المركز الحادي عشر مع صاحب المركز الرابع عشر.

صاحب المؤكز الثاني عشر مع صاحب المركز الثالث عشر.

ويتلاقي فرق كل مجموعة في دوري من دورين ذهاب واياب وتقام اللقاءات بنظام لقاءاين لكل فربق ذهاب واياب ويتم تحديد الترتيب بناءا علي نقاط كل فريق الحاصل عليها في نهاية الدور الثاني وفي حالة التعادل يتم الاخذ بالترتيب.

ثم يقام دور ال٨ بنظام best of 5 كالأتي:-

المجموعة الاولى:-

مباراة (١) يواجه صاحب المركز الاول صاحب المركز الثامن.

مباراة (٢) صاحب المركز الثاني يواجه صاحب المركز السابع.

مباراة (٣) يواجه صاحب المركز الثالث صاحب المركز السادس.

مباراة (٤) صاحب المركز الرابع في مواجهة صاحب المركز الخامس.

والفائز في ثلاث لقاءات يصعد للدور قبل النهائي ويحتفظ كل فريق بترتيبه بعد الدور الاول من الاول الي الثامن وتقام المباراة الاولى والثانية علي ملعب الفريق صاحب الافضلية في الجدول والمباراة الثالثة والرابعة علي ملعب الفريق الثاني وفي حالة الاحتياج لمباراة فاصلة خامسة تقام علي ملعب الفريق الاول واللقاءات جميعها تقوم في اليادسة مساءا.

والمجموعة الثانية:-

مباراة (٥) صاحب المركز التاسع مع صاحب المركز السادس عشر.

مباراة(٦) صاحب المركز العاشر مع صاحب المركز الخامس عشر.

مباراة(٧) صاحب المركز الحادي عشر مع صاحب المركز الرابع عشر.

مباراة (٨) صاحب المؤكز الثاني عشر مع صاحب المركز الثالث عشر.

وتقام المباراة الاولى والثانية علي ملعب الفريق صاحب الافضلية في الجدول والمباراة الثالثة والرابعة علي ملعب الفريق الثاني وفي حالة الاحتياج لمباراة فاصلة خامسة تقام علي ملعب الفريق الاول وتقام جميع اللقاءات في السادسة مساءا.

دور نصف النهائي:-

مباراة (٩) :- فائز مباراة (١) مع فائز مباراة (٤).

مباراة (١٠):- فائز مباراة (٢) مع فائز مباراة (٣).

وتقام اللقاءات بنظام best of 5 علي ملاعب تحدد فيما بعد والفائز في ثلاث لقاءات يصعد الي الدور النهائي.

الدور النهائي:-

فائز مباراة (٩) يواجه فائز مباراة (١٠) في لقاء تحديد بطل الدوري.

تقام اللقاءات بنظام best of 5 وتحدد الملاعب فيما بعد.