الأهلي يتدرب دون راحة استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استمرار التدريبات دون راحة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه غدًا الأربعاء في الحادية عشرة صباحًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

ونجح الاهلى في حسم التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى سونيديب بطل النيجر بالفوز عليه بخمسة أهداف دون رد في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

وكان الأهلي قد فاز بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب، الذي أقيم في نيامي عاصمة النيجر، قبل أن يكرر الفوز على سونيديب برباعية نظيفة في لقاء الإياب اليوم.