شيما صابر تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي صبري

احتفلت الاعلامية شيما صابر بعيد ميلاد زوجها رامي صبري لاعب فريق إنبي.

ونشرت شيما صابر مجموعة من الصور لها مع زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة "٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١ كل عيد ميلاد و انت حبيبي".

وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما، السبت الماضي، فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بن شرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.

فوز الزمالك على إنبي أشعل أجواء المنافسة، بعد تساوي الزمالك في عدد النقاط مع الأهلي، حيث يمتلك كل فريق في جعبته 10 نقاط، من 3 مباريات فوز وتعادل وحيد.