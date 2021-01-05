3 لاعبين جدد ينضمون إلى قائمة هدافي الأهلي أفريقيا

شهدت قائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية، انضمام ثلاثة لاعبين جدد عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب سونيديب بطل النيجر برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

البداية كانت مع طاهر محمد طاهر، الذي نجح في تسجيل أول أهدافه الإفريقية بقميص الأهلي في شباك سونيديب بعد مرور 13 دقيقة من زمن اللقاء.

وجاء بعد طاهر بدر بانون، مدافع الأهلي، الذي تمكن من تسجيل أول أهدافه مع الفريق، من خلال الهدف الثالث في مباراة سونيديب بحلول الدقيقة 67 من زمن المباراة.

وسجل المغربي بانون هدفه الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 67، حصل عليها أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي، إثر تعرضه للدفع من حارس المرمى داخل منطقة الجزاء.

واختتم محمود عبد المنعم كهربا أهداف الأهلي في شباك بطل النيجر بحلول الدقيقة 90 من زمن المباراة، وهو الهدف الذي دفعه إلى الانضمام إلى قائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية، التي يتصدرها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي برصيد 37 هدفًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى قد نجح في قطع خطوة كبيرة في رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي المفضل، بحجز مقعده في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه عقبة سونيديب بطل النيجر بنتيجة 5-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.