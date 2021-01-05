سامي قمصان يعدد مكاسب الأهلي من الفوز على سونيديب بدوري الأبطال

عدد سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مكاسب الفوز على سونيديب بطل النيجر اليوم، الثلاثاء، في دوري أبطال إفريقيا، وحجم إصابة طاهر محمد طاهر.

وقال "قمصان"، خلال تصريحات عبر قناة "الأهلي"، "مكاسب كبيرة من المباراة، وهي عودة محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وسعد سمير وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان أخذ فرصة وهو من الواعدين".

وأضاف "مكاسب من لقاء اليوم أيضًا أننا نخرج بدون إصابات، رغم الالتحامات القوية التي كانت متواجدة في المباراة".

وتابع "يحسب لموسيماني أن يكون هناك أكثر من بديل في كل مركز، وهذا ما فعله في تكوين الفريق، وهذا يعطي لنا أريحية وليكون هناك منافسة بين كل اللاعبين".

وواصل "طاهر محمد طاهر يعاني من شد بسيط وإصابته غير مقلقة".

وأكد "موسيماني يتحدث باستمرار علي أن يكون هناك تنوع في اللعب خلال المباريات، من كرات من العمق والكرات الثابتة واللعب من عن الأطراف، لأن أوقات كثيرة واحدة من هذه الحلول تكون سبب في فوزنا".

وأتم: "فيروس كورونا يغير من طريقتنا وخططنا في اللعب، وسنقاتل على الفوز بالبطولة العاشرة مثل اللقب الماضي".

وتأهل الأهلي بذلك إلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا السادسة علي التوالي، وينتظر قرعة دور المجموعات المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.