أول تعليق من سعد سمير عقب العودة من الإصابة لمدة عام والمشاركة مع الأهلي

أبدى سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالعودة والمشاركة من جديد مع فريقه خلال المباراة التي جمعتهم اليوم الثلاثاء أمام نظيره سونيديب ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت برباعية نظيفة.

وقال سمير، في تصريحات لقناة الأهلي:"بداية خير لسنة نتمنى تكون خير، أُصبت في أفريقيا وعدت في أفريقيا وكذلك في ذات التوقيت، الإصابة كانت طويلة وأخذت وقتًا للعودة وأتمنى تكون فاتحة خير، وكنت سعيدًا بالمشاركة وأشكر الجهاز الفني بقيادة موسيماني الذي تحدث معي وأخبرني بمنحي الوقت في المباريات التي سنحسمها مبكرًا لتجهيزي خلال المباريات المقبلة والحمدلله شاركت اليوم واطمئنت على نفسي للمشاركة في المباريات المقبلة".

وتابع لاعب الأهلي:"موسيماني قريب من كل اللاعبين ويتحدث إلى كباتن الفريق في أشياء خاصة بالفريق وليست فنية، فهو يحاول الاقتراب من اللاعبين واليوم أعطى اللاعبين الذين لم يشاركوا فرصة للمشاركة فتجهيزهم فهو مدرب ذكي يعلم كيف يكسب لاعبيه بالإضافة إلى خبراته الكبيرة وأتمنى له التوفيق معنا ونكمل على البطولات الماضية".

وعن تسديد بدر بانون ركلة الجزاء، ردّ سعد:"هو ووليد سليمان مكلفان بالتسديد وتحدثنا مع وليد سليمان ليسدد بدر وأننا نريده يسجل، نحن كباتن للفريق فيكون علينا دورًا".

وأتم اللاعب تصريحاته قائلًا:"أشكر النادي الأهلي ومجلسه وعلى رأسه محمود الخطيب بشكل شخصي فكان على تواصل دائم بي ودعمني وقال لي خذ وقتك للعودة فيتعامل معنا كأولاده بخلاف كونه أسطورة كبيرة وكذلك مجلس الإدارة الذي كان يتصل ويطمئن علي وهذه أشياء كبيرة وكذلك زملائي وأشكر سيد عبدالحفيظ بشكل خاص فكان يدعمني وهذا ليس غريبًا على النادي الأهلي الذي يساند أولاده وهذه رسالة تصل لجميع اللاعبين ومحظوظ وسعيد بالتواجد في النادي الأهلي".