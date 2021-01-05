أخبار الزمالك| أشرف بن شرقي يغيب عن التدريبات.. والاحتفال بمرور 110 عاما على تأسيس القلعة البيضاء

وجه هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، كلمة عبر موقع "دوت الخليج"، إلى جماهير القلعة البيضاء اليوم، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى تأسيس النادي.

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم غياب أشرف بن شرقي بعدما حصل علي اذن من الجهاز الفني بالراحه يومين من التدريبات.

تحتفي جماهير نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 يناير الجاري، بمرور 110 عاما على تأسيس القلعة البيضاء، التي تحفل بتاريخ مضيء على المستوى المحلي والقاري بجميع الألعاب الرياضية.

كشفت تقارير فرنسية، عن موافقة نادي سانت إيتيان، على دفع 5 ملايين يورو؛ من أجل التعاقد مع المهاجم مصطفى محمد، لاعب نادي الزمالك، كما طالبت إدارة القلعة البيضاء.

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، علي تحضير مفاجأة للاحتفال بذكرى مرور 110 سنوات على تأسيس القلعة البيضاء، داخل غرفة خلع الملابس قبل بدء تدريب اليوم.

كشف رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك، لـ"دوت الخليج" عن أروع لحظة في مسيرته مع القلعة البيضاء، وذلك في ذكرى تأسيس الزمالك.

أصبح حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على موعد مع الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ عقب رغبة مسئولي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، من أجل تدعيم الجبهة الهجومية وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو.