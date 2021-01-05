مفاجأة مدوية.. الرجاء يودع دوري أبطال أفريقيا على يد بطل السنغال

ودع نادي الرجاء البيضاوي المغربي بطولة دوري أبطال إفريقيا من إياب دور الـ 32 على يد فريق تونجيث بطل السنغال بعد خسارته بركلات الترجيح.
انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليصلوا إلى ركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز الفريق السنغالي وصعوده إلى دور المجموعات في أولى مفاجآت بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت أيضا بالتعادل السلبي بين الفريقين .
وكان الرجاء قد وصل إلى دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا من العام الماضي حتى ودعه على يد نادي الزمالك .
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