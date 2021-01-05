افتتح أوسكار التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة 45، وأحرز لارا الهدف الثاني للفريق الأندلسي بالخطأ في مرمى فريقه ليناريس، ليتأهل إشبيلية للدور المقبل.
وحجز فياريال مقعدًا في الدور الثالث، بفوزه على زامورا بأربعة أهداف مقابل هدف.
وودع فريق سيلتا فيجو بطولة الكأس في مفاجأة مدوية بخسارته على يد إيبيزا الفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ولحق به خيتافي بعد خسارته أمام قرطبة بهدف نظيف.
وحجز فيال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إشبيلية وفياريال يصعدان للدور الثالث في كأس إسبانيا.. وسيلتا وخيتافي يودعان المسابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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