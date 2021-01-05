إشبيلية وفياريال يصعدان للدور الثالث في كأس إسبانيا.. وسيلتا وخيتافي يودعان المسابقة

تأهل إشبيلية للدور الثالث لبطولة كأس ملك إسبانيا، بفوزه على نظيره ليناريس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 32.

افتتح أوسكار التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة 45، وأحرز لارا الهدف الثاني للفريق الأندلسي بالخطأ في مرمى فريقه ليناريس، ليتأهل إشبيلية للدور المقبل.

وحجز فياريال مقعدًا في الدور الثالث، بفوزه على زامورا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وودع فريق سيلتا فيجو بطولة الكأس في مفاجأة مدوية بخسارته على يد إيبيزا الفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ولحق به خيتافي بعد خسارته أمام قرطبة بهدف نظيف.

وحجز فيال