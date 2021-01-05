أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك أنه لا صحة لما تردد عن تدخله في الفترة الأخيرة بالتفاوض مع بعض نجوم فريق كرة القدم بالنادي أو التدخل في هذا الشأن .
وشدد عبدالعزيز أن إدارة النادي تدعم العمل المؤسسي وأن هناك متخصصين لهذا الملف ولجنة رباعية مشكلة من قبل إدارة النادي تقوم بهذا الدور .
وتابع :"اللجنة الرباعية دائمة وتتابع كل ملفات كرة القدم بالنادي وهي التي تقوم بدور التفاوض مع نجوم الكرة وإدارة النادي تدرس القرارات النهائية وتعتمدها ولا نتدخل في شئون الكرة وهناك مختصون بذلك".
وأضاف :"نجتمع مع رؤساء اللجان ورؤساء الأجهزة في مختلف القطاعات لمحاولة تسيير الأمور وحل كل الملفات الشائكة ونسعى للعمل من أجل مصلحة الزمالك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الزمالك : ندعم العمل المؤسسي .. ولا أتدخل في شئون الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.