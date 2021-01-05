تدريبات تأهيلية لعامر عامر فى سيراميكا كليوباترا بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية

أجرى عامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أشعة على العضلة الأمامية قبل انطلاق مران فريقه، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن عامر عامر يعاني من شد في العضلة الأمامية، وخضع اليوم لتدريبات تأهيلية على أمل التعافي سريعا واللحاق بلقاء الأهلي المقبل في الدوري.

وانفرد الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، بعامر عامر، في تدريبات استشفائية وتأهيلية، على هامش مران الفريق اليوم.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي، في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.