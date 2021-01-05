موسيماني: بواليا مطالب بالتعامل مع ضغوط الأهلي وحلم التتويج بمونديال الأندية صعب

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يطمح للتتويج ببطولتي كأس السوبر المصري والأفريقي وتحقيق الخماسية تحت قيادته.

وأشار موسيماني في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن التتويج بلقب كأس العالم للأندية يعد حلمًا مشروعًا، لافتًا إلى صعوبة تحقيقه نظرًا لعدم تتويج أي فريق أفريقي به من قبل.

وقال المدير الفني للأهلي: "أي فريق يتأهل لكأس العالم للأندية يحلم بالفوز باللقب، وهو حلم مشروع، لكن واقعيًا الأمر صعب، لم يسبق لأي فريق أفريقي أن توج به ولكن من الوارد أن نكون أول من يحققها".

وأكمل: "هدفنا الفوز بالسوبر الأفريقي والمصري، نريد الحصول على الخماسية وهو ما نعمل من أجله وسيكون أمر رائع للغاية لهذا الجيل من اللاعبين".

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية مطلع شهر فبراير القادم في قطر، بمشاركة النادي الأهلي مع الأندية أبطال القارات بالإضافة للدحيل القطري المستضيف.

وتابع موسيماني: "تعاقدنا مع والتر بواليا لأننا نريد أن يكون لدينا أكثر من لاعب في كل مركز، لدينا مروان محسن متاح وجيد هجوميًا، لكن بواليا سيكون إضافة لنا".

واختتم: "بواليا قد يظهر معنا في المباراة المقبلة، فهو لاعب جيد وأرقامه في الدوري المصري رائعة، أتمنى أن يكون قادرًا على التعامل مع الضغوط المتواجدة على لاعبي الأهلي".

وتعاقد النادي الأهلي مع والتر بواليا مهاجم الجونة السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليصبح متاحًا للعب منذ بداية شهر يناير الجاري.