شيكابالا يحتفل بمرور 110 أعوام على تأسيس الزمالك

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بمرور 110 عاما على تأسيس القلعة البيضاء
وغرد شيكابالا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا «"تاريخ كبير يحكي عليه .. ١١٠ سنة فاتوا وعدوا عليه احكي واقول واغني نادي الزمالك يا عمري#110_سنه_زمالك"».
واحتفلت جماهير نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 يناير الجاري، بمرور 110 عاما على تأسيس القلعة البيضاء، التي تحفل بتاريخ مضيء على المستوى المحلي والقاري بجميع الألعاب الرياضية.
ويملك الزمالك قاعدة جماهيرية ضخمة، فهو القطب الثاني مع الأهلي في مصر والقارة السمراء، ولا تنحصر شعبيته في مصر فقط، لكن في الشرق الأوسط بشكل عام
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