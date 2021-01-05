نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من نجم الأهلي بعد عودته من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة للمشاركة مع الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر، بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

وقال سعد إنه سعيد بالعودة أمام سونيديب، مؤكدًا أن الإصابة التي تعرض لها قبل عام كانت صعبة للغاية، وأخذت وقتًا طويلًا في العلاج، موجهًا الشكر للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وكذلك زملائه اللاعبين.

وأضاف أن موسيماني كان حريصًا على تجهيزه وأبلغه قبل اللقاء أنه سيدفع به بعد الاطمئنان على نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن المدير الفني يسعى لتجهيز كل اللاعبين، ومن جانبه سوف يسعى للمشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

وأشاد مدافع الأهلي، بالمدير الفني موسيماني، مؤكدًا أنه حريص دائمًا على الحديث مع كل اللاعبين، وبصفة خاصة عناصر الخبرة في الفريق مثل محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، ودائم النقاش معهم في كل الأمور الخاصة بالفريق، مشيرًا إلى أنه يتعامل بذكاء مع اللاعبين ولديه خبرات كبيرة في التعامل مع كل اللاعبين داخل صفوف الفريق.

وأكد سعد سمير أن هدفه خلال الفترة المقبلة هو استمرار المشاركة في المباريات، من أجل استمرار التتويج بالبطولات، لإسعاد جماهير الأهلي، التي تحرص على دعم ومساندة الفريق.

ووجه سعد سمير الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أنه كان دائم الدعم له خلال فترة إصابته، وكان يطمئن عليه بشكل مستمر، مؤكدًا أنه يتعامل مع كل اللاعبين مثل أبنائه.

وحرص سعد سمير على توجيه الشكر لزملائه اللاعبين، وللكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على دعمه خلال فترة الإصابة، متمنيًا الشفاء العاجل لزملائه في الفريق محمد محمود ومحمود متولي.

وأكد أن هذه الروح ليست غريبة على النادي الأهلي الذي يساند أبناءه دائمًا، معربًا عن سعادته بالوجود داخل النادي.

وحول قيام وليد سليمان بترك ركلة جزاء لزميله بدر بانون، أوضح سعد سمير أن الثنائي وليد وبدر من العناصر التي تجيد تسديد ركلات الجزاء، ولكن هناك روح جيدة بين كل اللاعبين، ولذلك قام وليد سليمان بترك الركلة لبدر، مشيدًا بقدرات اللاعب، الذي أصبح مثل اللاعبين المصريين، مشيرًا إلى أنه يتمنى ظهور كل لاعبي الفريق بمستوى جيد، والروح الجيدة هي التي تميز دائمًا لاعبي الأهلي.