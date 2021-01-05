نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباراة الأهلي والسونديب بطل النيجر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقيمت اليوم السبت الموافق ٥ يناير ٢٠٢١م في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية مباراة النادي الأهلي المصري ضد نادي السونديب بطل النيجر على استاد النادي الأهلي في إياب الدور الثاني والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا

نادي السونديب بطل النيجر

نادي السونديب نادي حديث حيث أسس عام ٢٠١٤م ولكنه نجح في إثبات وجوده وتمكن من حصد الكثير من الألقاب خلال فترة قصيرة جدا حيث استطاع في نزع لقب الدوري في موسم ٢٠١٥/٢٠١٤م وتوج بلقب كأس النيجر ٢٠١٥م وكان يتطلع اليوم إلي إضافة جديدة في سجل إنجازاته

محمد الشناوي ومباراة الأهلي والسونديب

استطاع النادي الأهلي المصري الفوز على نادي السونديب بطل النيجر في مباره الذهاب التي أقيمت بينهما سابقا بهدف للأهلي مقابل لا شئ للسونديب وتسأل الجميع هل يشارك اللاعب محمد الشناوي في المباراة التي سوف تقام اليوم ولكن صرح أحد المسئولين بغياب الشناوي اليوم عن حراسة المرمي نظرا للإصابة

أهم أهداف وأحداث مباراة الأهلي والسونديب اليوم

استطاع اللاعب طاهر محمد طاهر إدخال البهجة على مشجعي الأهلي في الدقيقة ١٣ من عمر المبارة بعد نجاحه في إحراز الهدف الأول بعد تمريره رائعة من لاعب وسط الملعب وليد سليمان وكان الهدف الثاني من نصيب اللاعب محمد سليمان في الدقيقة ٣٧ من المباراة وكان الهدف الثالث من نصيب اللاعب الجديد في النادي الأهلي اللاعب بدر بانون ولا يخفي على الجميع في المباراة تألق لاعبي وسط الملعب للنادي الأهلي لتنتهي المباراة لصالح النادي الأهلي بفارق ٣ أهداف للنادي الأهلي مقابل لاشيء للسونديب وقد خرج من المباراة حارس مرمي السونديب كارلوس البالغ من العمر ٢١ عاما بعد حصوله على كارت أحمر ليحل محله الحارس البديل مصطفي موسي