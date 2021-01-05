كورونا يضرب الدوري الإنجليزي
أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل إصابة في أسبوع واحد هذا الموسم وذلك بعد جولتين من الفحوصات الأسبوع الماضي.
ومنذ انطلاق الموسم الجديد أصيب 171 في الدوري الممتاز بفيروس كورونا خلال 19 جولة من الفحوصات.
ويجري الدوري حاليا جولتين من الفحوصات أسبوعيا ولم يكشف عن أسماء المصابين الجدد لكنه قال إنهم يخضعون للعزل الذاتي لعشرة أيام.
وقال الدوري في بيان "يؤكد الدوري الممتاز أنه بين يوم الاثنين 28 ديسمبر والخميس 31 ديسمبر خضع 1311 من اللاعبين والعاملين لاختبارات كوفيد-19 وظهرت من بينهم 28 حالة إصابة جديدة".
وأضاف "وخلال الفترة بين الجمعة أول يناير والأحد الثالث من يناير خضع 984 من اللاعبين والعاملين لاختبارات كورونا وظهرت من بينهم 12 حالة إصابة جديدة".
المصدر: (أ ف ب)
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