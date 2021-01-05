أخبار الرياضة.. سانت إيتيان يوافق على دفع 5 ملايين يورو مقابل مصطفى محمد .. الأهلي يتأهل إلى مجموعات أبطال إفريقيا

يستعرض دوت الخليج أبرز الأخبار التي طرأت على الساحة الرياضية اليوم ا، سواء المحلية أو الإفريقية أو العالمية ، من خلال السطور التالية:.

كشفت تقارير فرنسية، عن موافقة نادي سانت إيتيان، على دفع 5 ملايين يورو؛ من أجل التعاقد مع المهاجم مصطفى محمد، لاعب نادي الزمالك، كما طالبت إدارة القلعة البيضاء.

وحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن إدارة الزمالك رفضت عرض النادي الفرنسي حيث طلبت الحصول على 5 ملايين يورو، وهو ما وافق عليه مسئولو النادى الفرنسي؛ للتعاقد مع اللاعب فى الميركاتو الشتوي الحالي.

بأقل مجهود .. الأهلي يهزم سونيديب برباعية ويتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بالفوز بأربعة أهداف مقابل لاشئ أمام ضيفه سونيديب بطل النيجر فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .

مفاجأة مدوية.. الرجاء يودع دوري أبطال أفريقيا على يد بطل السنغال

ودع نادي الرجاء البيضاوي المغربي بطولة دوري أبطال إفريقيا من إياب دور الـ 32 على يد فريق تونجيث بطل السنغال بعد خسارته بركلات الترجيح.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليصلوا إلى ركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز الفريق السنغالي وصعوده إلى دور المجموعات في أولى مفاجآت بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يفوز على الاتحاد الليبي ويتأهل لدور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية