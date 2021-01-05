بدون سيرينو.. صن داونز يتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على بطل بوتسوانا

تأهل نادي ماميلودي صنداونز، الجنوب إفريقي، لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا؛ بعدما انتصر مجددًا على منافسه جوانينج جالاكسي البوتسواني، بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ32.
وتأهل الفريق الجنوب إفريقي لدور المجموعات بعد الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بخمسة أهداف لهدف للفريق البوتسواني.
وشهدت المباراة، تواجد جاستون سيرينو صانع ألعاب الفريق على مقاعد بدلاء صن داونز ولم يشارك في اللقاء.
وافتتح كيرميت إيراسموس أهداف المباراة لصالح صنداونز في الدقيقة 39 ثم أضاف موثوبي مافالا الهدف الثاني لصنداونز في الدقيقة 68.
واختتم ثابيلو مورينا ثلاثية الفريق الجنوب إفريقي بهدف في الدقيقة 81 ، فيما جاء هدف الفريق البوتسواني الوحيد عن طريق تيبوجو سيمبوا في الدقيقة 89.
ولم يغب صن داونز عن المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا منذ عام 2016 حيث توج بطلًا لتلك النسخة على حساب نادي الزمالك.
يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت بين النادي الأهلي والبرازيلي سيرينو للإنضمام للقلعة الحمراء في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية إلا أن الفريق الجنوب إفريقي قد حسم الجدل ورفض فكرة بيع اللاعب عبر بيان رسمي.
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