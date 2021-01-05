آلام المعدة تبعد رجب بكار عن مران سيراميكا كليوباترا

غاب رجب بكار ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

ويعاني رجب بكار من آلام في المعدة منعته من خوض المران مع الفريق، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران اليوم.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي، في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.