الأهلي يرفض عرض النجم الساحلي بخصوص غرامة كوليبالي.. تفاصيل

رفضت إدارة الأهلي، الحلول الودية التي عرضها النجم الساحلي التونسي خلال الساعات الماضية حول مستحقات القلعة الحمراء عن عقوبة الإيفواري سليمان كوليبالي.

وكانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم عاقبت النجم الساحلي بالإيقاف عن قيد لاعبين لثلاث فترات قيد؛ بسبب التعاقد مع سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي المصري، من دون منح الأخير حقوقه عن العقوبة المقرر على اللاعب الإيفواري المقدرة بمليون و400 ألف دولار.

وكان "كوليبالي"، رحل بشكل مفاجئ من الأهلي، وقرر الأخير شكوى اللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي حكم لصالح الأحمر بأن يسدد له مبلغ مليون و400 ألف دولار.

وكان الأهلي وقع عقدا ثلاثيا بينه وفريق النجم الساحلي واللاعب، يتضمن تسديد الفريق التونسي للمستحقات على ثلاث دفعات، ولكن النجم الساحلي لم يلتزم بالاتفاق.

وتقدم الأهلي بشكوي جديدة بعد عدم سداد النجم الساحلي للمستحقات والإصرار علي إشراك اللاعب ولكن بطل تونس حاول التواصل مع مسئولي القلعة الحمراء لسحب الشكوي مع سداد 40% من قيمة مستحقات القلعة الحمراء لكن تم رفض الأمر نهائيًا.