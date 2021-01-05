هل تلقى محمد شريف عرضا من سبورتنج براجا البرتغالى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

كشفت مصادر خاصة حقيقة العرض الذي تلقاه محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى خلال الساعات الماضية. وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود عرض من سبورتنج براجا البرتغالى لضم أو إستعارة محمد شريف لاعب الأهلي . وقالت مصادر مقربة من اللاعب أنه لم تصل أي عروض رسمية للأهلي حتي الان وكل ما تردد مجرد إجتهادات. وأضافت أن الموضوع لا يتخطي مجرد إتصال هاتفي تلقاه اللاعب من وكيل لاعبين يخبره بإهتمام سبورتنج براجا ولكنه رد بضرورة أن يكون هناك عرض رسمي للقلعة الحمراء .

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