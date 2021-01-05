نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة زيدان لهازارد في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يتبع خطة معينة مع نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد الذي لا يشارك سوى في دقائق معدودة في مباريات الملكي في الآونة الأخيرة.

وأفاد موقع ديفنسا سينترال الإسباني بأن زيدان لا يرغب في المخاطرة بهازارد، حيث أن عودة النجم البلجيكي ليست ملحة في ظل تألق كلا من فاسكيز وأسينسيو وسيدخل نجم تشيلسي السابق في تشكيلة زيدان بشكل تدريجي.

وأوضح الموقع الإسباني أن المدير الفني الفرنسي يحتاج أن يكون جميع نجومه في حالة جيدة وهذا هو السبب في أنه لا يرغب في المخاطرة بهازارد خاصة أن النجم البلجيكي عانى من إصابات عديدة منذ قدومه إلى الفريق.

وألمح الموقع الإسباني أن زيدان يخشى إنتكاسة جديدة لهازارد ولهذا يذهب مع البلجيكي شيئًا فشيئًا، حيث منحه بضع دقائق أمام إلتشي ثم منحه حوالي 15 دقيقة أمام سيلتا فيجو.

وأكد الموقع الإسباني أن هازارد على مايرام ويلعب دون أي مشاكل ولكنه ليس جاهزاً بدنياً ولهذا يسير زيدان مع النجم البلجيكي ببطأ، حيث منحه 30 دقيقة فقط في آخر المبارتين بواقع 15 دقيقة في كل مباراة.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن آخر إصابة لهازارد كانت عضلية وذلك بعد أن مشاركته لمدة 20 دقيقة أمام مونشجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا و 60 دقيقة أمام هويسكا في الدوري الإسباني علمًا بأن النجم البلجيكي تعرض لـ9 إصابات مع مدريد في عام ونصف.