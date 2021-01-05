نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريزمان أصبح أزمة في هجوم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يتمكن أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني من التسجيل أو صناعة الأهداف خلال 7 مباريات متتالية مع البلوجرانا في الدوري.

غريزمان الذي كلف خزينة برشلونة 125 مليون يورو (154 مليون دولار) لدى التعاقد معه في 2019، جلس على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة هذا الموسم خلال المباراة على ملعب هويسكا.

وعندما شارك المهاجم الفرنسي في الدقيقة 81 كان برشلونة يلعب بطريقة تحفظية بغية الحفاظ على تقدمه بهدف، وبالكاد لمس الكرة خلال الدقائق الأخيرة.

يوم الأربعاء، عندما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو، قد يجد غريزمان نفسه يشارك مجدداً مع الفريق، لكن لا توجد ضمانات في ظل سعي المدرب الهولندي رونالد كومان للحفاظ على المسيرة الخالية من الهزائم التي استمرت سبع مباريات.

وقال كومان لدى سؤاله عن غريزمان: "أثق في جميع اللاعبين بفريقنا".

وأضاف: "إذا دفعت بثلاثة لاعبين في خط الوسط فستكون الفرصة سانحة فقط لإشراك ثلاثة مهاجمين".

وأشار: "نريد عثمان ديمبلي بجانب ليو ميسي لأنه يرهق الخصوم، وحينها سيكون علينا الاختيار بين مارتين بريثوايت وأنطوان في مركز رأس الحربة، ومارتين يلعب بشكل جيد".

وأوضح المدرب الهولندي: "لا أريد التعقيب على حقيقة جلوس غريزمان على مقاعد البدلاء، لدينا مباريات كثيرة وسنحتاج إلى جميع اللاعبين".

إذا كانت تصريحات كومان هذه تستهدف طمئنة مخاوف غريزمان، فعلى الأرجح لم يكن لها أي تأثير.

واعترف كومان بأن بريثوايت المهاجم السابق لميدلسبره وليغانيس له أولوية عن غريزمان المتوج بلقب كأس العالم.

فكرة أن غريزمان سيحصل على دقائق لعب نظراً لوجود الكثير من المباريات، ليست مريحة أيضاً، فهو لم يرحل عن أتلتيكو مدريد ليصبح عبئاً على تشكيلة برشلونة.

كان غريزمان يقف بشكل يائس أمام لافتة بوابة الخروج في إستاد الكوراز يوم الأحد ، أثناء قيام زملائه البدلاء بعملية الإحماء.

هذا الأمر أشعل وسائل التواصل الإجتماعي بالسخرية، حيث أشارت إلى إمكانية رحيله عن النادي الكاتالوني هذا الشهر، لكن هذا الأمر غير مرجح.

الرئيس المؤقت لبرشلونة كارلوس توسكيتس ليس لديه الأهلية للتعاقد مع لاعبين جدد سواء على سبيل الإعارة أو بعقد نهائي.

انتخابات برشلونة لن تجرى قبل 24 يناير الجاري حيث سيتبقى أسبوع واحد على نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

واعترف كومان بعد الفوز على هويسكا أنه يود ضم مهاجم جديد ولكن أوضح "الأمر يعتمد على العديد من العناصر الأخرى والمسألة معقدة".

لا يمتلك برشلونة المال اللازم لإبرام صفقات جديدة، رحيل غريزمان بالتأكيد سيجلب المال لخزينة النادي لكن المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً على الأرجح سينتظر ليعرف ما يخبئه له المستقبل.

وقد يؤدي انتخاب رئيس جديد للنادي إلى التعاقد مع مدرب جديد، وإذا قرر ميسي الرحيل في الصيف فربما يشعر غريزمان حينها بأنه قد حان الوقت ليصبح المحرك الأساسي للفريق.

المنتقدون أشاروا إلى أن غريزمان كان لديه الفرصة للعب هذا الدور في آخر مباراة من عام 2020 عندما حصل ميسي على راحة، لكنه فشل في استغلال الفرصة.

ربما ما يحدث في برشلونة حالياً هو السبب في حالة الرضا التي انتابت الفريق بعد الفوز الباهت على هويسكا حيث أنه في الظروف العادية لم يكن الفريق ليحتفل بالفوز بهدف دون رد على أضعف فريق في الدوري الاسباني.

السؤال الكبير هو هل سيكون غريزمان متواجداً في التشكيل الأساسي أم لا أمام أتلتيك بلباو؟