بيراميدز يتقدم بعرض للأهلي والزمالك لشراء محمد شريف ومصطفى محمد

وحقق نادي بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب دور الـ32 الأول بكأس الكونفيدرالية.
وتأهل بيراميدز إلى دور الـ32 الثاني بالبطولة الأفريقية، بعدما كرر فوزه على الفريق الليبي، عقب فوزه على الاتحاد في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ليتأهل بإجمالي (4-2) نتيجة اللقائين.
واستقبل بيراميدز هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق علي محمد، قبل أن يعادل عبد الله السعيد النتيجة في الدقيقة 21 من ركلة الجزاء.
وتقدم إيريك تراوري لصالح بيراميدز في الدقيقة 27، قبل أن يعزز دودو الجباس النتيجة في الدقيقة 37، وقلص عمران صالح النتيجة لصالح الفريق الليبي بهدف في الدقيقة 90+2.
وتقام قرعة الدور التمهيدي الثاني بكأس الكونفدرالية، يوم الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن تقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية، لتقام مباراة الذهاب في 14 فبراير 2021، على أن تقام مباراة الإياب في 21 فبراير 2021.
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