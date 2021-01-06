قيمة إضافية.. الأهلي يحول 2 مليون جنيه لـ بيراميدز بسبب أفشة.. تفاصيل

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن النادي الأهلي اتفق مع إدارة بيراميدز على تحويل 2 مليون جنيه؛ قيمة إضافية في صفقة انتقال محمد مجدي أفشة، من بيراميدز للأهلي.

وكشف سيف زاهر، عبر برنامجه ملعب "أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، أن العقد المبرم بين الطرفين نص على حصول بيراميدز على 2 مليون جنيه إضافية بخلاف قيمة الصفقة حال فوز الأهلي ببطولة أفريقيا وبطولة الدوري العام، في الوقت الذي انتقل اللاعب للأهلي وقتها مقابل 20 مليون جنيه.

وفي سياق آخر اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام ضيفه سونيديب بطل النيجر فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .

افتتح التسجيل طاهر محمد طاهر بعد تمريرة مميزة من وليد سليمان لينفرد طاهر بحارس سونيديب ويضع الكرة من فوقه معلنا عن الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء .

وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني فى الدقيقة 38 بعد تمريرة من علي معلول من الجانب الأيسر سددها فى مرمى فريق سونيديب مسجلا الهدف الثاني للاهلي .

ومن سجل بدر بانون الهدف الثالث فى الدقيقة 67 من من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح احمد ياسر ريان عقب إعاقته من حارس مرمى فريق سونيديب .

واختتم أهداف المارد الأحمر محمود عبد المنعم كهربا بتسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 91 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من اليو ديانج .

الفوز أهل النادي الأهلي رسميا الى دور الـ 16 مجموعات دوري أبطال أفريقيا ، والتى ستجرى قرعته يوم الجمعة المقبل الموافق 8 يناير .