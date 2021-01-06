أوزيل يقترب من الانضمام لـ دي سي يونايتد الأمريكي

يبدو أن الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي ارسنال الإنجليزي، وجد أخيرًا أحد الأندية ليرحل إليها في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة " فوتبول لندن" البريطانية، أن أوزيل دخل في مفاوضات جادة مع فريق دي سي يونايتد الأمريكي للانضمام لصفوفهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة بأن إدارة الفريق الأمريكي عرضت على أوزيل توسيع نطاق العلامة التجارية الخاصة باللاعب وإشهارها في الولايات المتحدة، إضافة لبعض الامتيازات الأخرى كتخصيص خط خاص للبضائع له ولأعماله الخاصة، ووضع إعلانات لمطعمه في الملعب الخاص بالنادي.

يذكر أن أوزيل ينتهي عقده مع ارسنال بنهاية الموسم الجاري 2020-2021، وخرج من حسابات فريقه وتم استبعاده من القائمة.