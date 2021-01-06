توتنهام يتأهل لـ نهائي كأس الرابطة بفوزه على برينتفورد.. وينتظر الفائز من اليونايتد والسيتي

تأهل فريق توتنهام لنهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بفوزه على برينتفورد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي للمسابقة.

موسى سيسوكو افتتح التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 12 من ضربة رأسية بعد تلقيه تمريرة عرضية من ريجيليون.

وأمن الكوري الجنوبي سون هيونج مين انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 70، ليحجز فريقه أول المقاعد في المباراة النهائية.

وينتظر توتنهام في المباراة النهائية، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي التي تقام غدًا الأربعاء.