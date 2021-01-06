تحدث الإعلامي سيد علي خلال برنامجه اليومي حضرة المواطن، حول أزمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك وكشف تلاعبه بإدارة الفريق ورفضه تجديد تعاقده بسبب وجود عروض مالية بمبالغ خيالية كبري.
وأضاف: لابد أن تكون وجهة نظر اللاعب واضحة لأنه سافر اليوم بدون علم إدارة النادي إلي تونس وذلك من أجل أجازة دون الحصول علي موافقة إدارة ناديه، وطلب الحصول على جواز السفر من أجل تجهيز بعض الأوراق داخل البنوك وسافر بدون علم إدارة النادي.
وتحدث الصحفي إسماعيل مرزوق، صاحب خبر انتقال فرجاني إلي الدحيل القطري" وأكد أن فريق الدحيل بالفعل تواصل مع اللاعب وتم الاتفاق علي كافة الشروط المالية ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ وأعلن الدحيل تعاقده مع اللاعب الإيراني علي كريمي".
وأكمل"الدحيل كان يبحث علي تواجد فرجاني من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل وأن الصفقة تم إغلاقها بعد التعاقد مع فرجاني ساسي وأن اللاعب حاليا ليس له أي عروض سوي التجديد مع نادي الزمالك فقط".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة سفر فرجاني ساسي إلى تونس.. سيد علي: اللاعب غادر دون إذن ناديه.. وتفاوض مع "الدحيل" القطري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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