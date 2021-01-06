اكد الإعلامي سيف زاهر ان النيجيري جونيور اجاي مهاجم الأهلي استجاب بشكل جيد لنظام العلاج التحفظي الذي استخدمه الجهاز الطبي لعلاجه من إصابة الوتر الوحشي التي تعرض لها مؤخرا.
وكان من المفترض ان يجري اجاي جراحة يغيب علي اثرها لمدة 3 اشهر، قبل ان يوصي احد الأطباء البرتغاليين الذين تم استشارتهم باتباع نظام العلاج التحفظي في البداية وعدم اللجوء للجراحة الا في حال فشله وهو الأمر الذي نجح، ليؤكد الجهاز الطبي عودة اللاعب للتدريبات خلال أسبوعين.
وقال سيف زاهر عبر برنامجه ملعب "اون تايم"، ان اجاي سيصبح جاهزا طبيا للمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقه في شهر فبراير المقبل الا ان الأمر سيتوقف على نجاح اللاعب في استعادة فورمته الفنية سريعا والحصول على ثقة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيف زاهر: أجاي يستجيب للعلاج التحفظي ويعود للتدربيات خلال أسبوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.