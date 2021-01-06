سيف زاهر: أجاي يستجيب للعلاج التحفظي ويعود للتدربيات خلال أسبوعين

اكد الإعلامي سيف زاهر ان النيجيري جونيور اجاي مهاجم الأهلي استجاب بشكل جيد لنظام العلاج التحفظي الذي استخدمه الجهاز الطبي لعلاجه من إصابة الوتر الوحشي التي تعرض لها مؤخرا.

وكان من المفترض ان يجري اجاي جراحة يغيب علي اثرها لمدة 3 اشهر، قبل ان يوصي احد الأطباء البرتغاليين الذين تم استشارتهم باتباع نظام العلاج التحفظي في البداية وعدم اللجوء للجراحة الا في حال فشله وهو الأمر الذي نجح، ليؤكد الجهاز الطبي عودة اللاعب للتدريبات خلال أسبوعين.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه ملعب "اون تايم"، ان اجاي سيصبح جاهزا طبيا للمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقه في شهر فبراير المقبل الا ان الأمر سيتوقف على نجاح اللاعب في استعادة فورمته الفنية سريعا والحصول على ثقة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.