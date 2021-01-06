سيف زاهر: ضغوط من الأندية على محمود طاهر وطاهر أبو زيد لخوض انتخابات اتحاد الكرة

أكد الإعلامي سيف زاهر أن عددا من رؤساء الأندية يمارسون ضغوطا على الثنائي محمود طاهر، وطاهر أبو زيد لخوض انتخابات اتحاد الكرة على قائمة موحدة.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه ملعب اون تايم :"الثنائي يفكر في الأمر بقوة وهناك اتجاه لقبول الأمر وخوض الانتخابات.

وفي سياق سابق، أعلن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ترشحه لانتخابات الجبلاية المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية التي ترأسها عمرو الجنايني فشلت فى مهمتها الرسمية.

وقال عبد الغني في تصريحات إذاعية عبر أثير "نجوم إف إم" ببرنامج "في الاستاد"، "اللجنة الخماسية خبراتهم كانت قليلة جدًا في الإدارة، جميعهم أصدقائي لكن إدارة الأندية مختلفة عن العمل باتحاد الكرة".

وأضاف "جاءوا لمدة 6 أشهر واستمروا لعام ونصف، ودخول الفار لا ينسب لهم ولا يعتبر شفيعًا، لأن تقنية الفيديو كانت سترسل إلى مصر بشكل طبيعي، والاتحاد الدولي أرسل خطابًا للجنة الخماسية يتهمهم بالفشل في المهمة الخاصة بهم بسبب المماطلة في اللائحة".

وأكد عبد الغني "أنوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة القادمة، والجمعية العمومية لاتحاد الكرة هي التي ستختار".

وتابع "اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة مهمتها حاليًا أن تقيم انتخابات نهاية يناير، هذا هو دور اللجنة الثلاثية وهم قادمون من أجل ذلك فقط".

وأردف: "هاني أبو ريدة يمتلك أرضية في الجمعية العمومية، وإذا خاض أحمد شوبير الانتخابات سيصنعان مباراة جيدة، لكن أبو ريدة يملك أرضية كبيرة مع الجمعية العمومية، وأنا أرفض موضوع القوائم وسأخوض الانتخابات مستقل".

وأتم مجدي عبد الغني: "علاقتي توترت مع شوبير قبل أن نكون في اتحاد الكرة لأنه هاجمني بسبب وقوفي في انتخابات الأهلي مع محمود طاهر، وإذا نجحنا سويًا في الانتخابات هو كرئيس وأنا كعضو اتحاد كرة سأعمل معه بشكل طبيعي".