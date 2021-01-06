دكرنس يعلن رحيل لاعبان من صفوفة بالقسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

قرر مجلس إدارة نادي دكرنس برحيل لاعبان من صفوف الفريق الكروي لكرة القدم بالموسم الحالي من مسابقة دوري القسم الثاني.

وعلم "الفجر الرياضي" أن اللاعبان هما المدافع أحمد مخلوف واللاعب شمس محارب وذلك بالتراضى عن صفوف الفريق الأول بالنادى.

ويجيد مخلوف اللعب بمركز قلب الدفاع بينما يلعب شمس محارب بمنطقة الجناح المهاجم.

وعلمت مصادر "الفجر الرياضى" أن شمس محارب وهو شقيق إسلام محارب لاعب الأهلى وسموحة وطلائع الجيش قد إنضم لكفرالشيخ عقب رحيله عن دكرنس.

جدير بالذكر أن دكرنس أعلن الأسبوع الماضى عن رحيل مصطفى عبده عن قيادة الفريق والتعاقد مع سعد فاروق لخلافته.

ويستعد دكرنس لملاقاة فاركو الجمعه المقبلة على ملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى ضمن مباريات الجولة السابعة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

