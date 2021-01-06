استئناف دوري السلة بالحديدة بعد توقف 6 أعوام

استئناف دوري السلة بالحديدة بعد توقف 6 أعوامأعلنت الهيئة الإدارية لنادي شباب الجيل بمحافظة الحديدة استئناف دوري كرة السلة رغم الصعوبات التي يواجهها النادي إلا أن جهوداً جباره بذلتها الإدارة نجحت من خلالها لاستئناف المباريات، بعد توقف لأكثر من 6 أعوام.

وشددة الهيئة الإدارية على بذل مزيداً من الجهود للاستعداد الجيد للدوري الذي سينظمه اتحاد كرة السلة خلال فترة وجيزه واتاحة الفرصة للفريق للتأهب لخوض المباريات.

وأوضح مدرب الفريق الكابتن صقر الزيلعي ان الفريق يجري حالياً تدريبات مكثفة يومية على فترتين عصراً ومساءً في بيت الشباب للاستعداد للمباريات.

وحث الزيلعي على ضرورة إعادة النظر من قبل الاتحاد العام لكرة السلة في توفير الامكانيات اللازمة لتأسيس فريق قوي لديه خبرة كافية تؤهله إلى المنافسة على الألقاب محلياً وعالمياً.

وأكد الكابتن جمال شمسان المشرف الرياضي للنادي أنه سيتم توفير احتياجات اللاعبين اللازمة ورفع إمكانياتهم وأدائهم الرياضي المشرف.

وأشار شمسان إلى الإسراع في صيانة صالة نادي شباب الجيل ليتمكن الفريق من خوض تدريباته الرياضية بالصالة، مؤكداً على تأسيس الفريق الأساسي للنادي وصرف مستحقاتهم.

وأوضح الكابتن شمسان أن التجهيزات جارية على قدم وساق من أجل تذليل الصعوبات أمام الفريق خلال الفترة القادمة والتي تهدف إلى غرس حب الرياضة في نفوس الأجيال الجديدة حتى يكونوا على إلمام كامل بكافة المنافسات والألعاب الرياضية.

ولفت الجهاز الفني للفريق إلى ضم لاعبين من عدة أندية محلية واختيار فريق أساسي لتحقيق أهداف مميّزة وكبيرة تجعل منه فريقًا مميزًا ذا كفاءة عالية في إطار المنافسة على مستوى الأندية، وسعي الهيئة الإدارية لنادي شباب الجيل إلى إعادة الزخم الجماهيري والروح الرياضية للنادي.