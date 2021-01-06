نادي طلائع الأسطول بالإسكندرية يكرّم لاعبي الجودو الفائزين ببطولة الجمهورية للمواهب.. صور

كرّم نادي طلائع الأسطول بالإسكندرية ومركز شباب الشلالات لاعبي فريق الجودو الفائزين ببطولة الجمهورية للمواهب من (9-11 سنة) لإحرازهم المراكز الأولى والميداليات الذهبية.

وقام العقيد حسن كامل، مدير نادي طلائع الأسطول، يُرافقه النقيب مصطفى، نائب مدير النادي، بتكريم الفائزين وتسليمهم شهادات التقدير والميداليات الذهبية في حفل بهيج أقامه النادي للفائزين، ويأتي هذا التتويج المشرف نتيجة جهد الكابتن محمود حسن، المدير الفني لنادي طلائع الأسطول ومركز شباب الشلالات الذي لا يألو جهدًا في تدريب فريقه وتشجيعهم على التفوق الرياضي.

وكانت قد أقيمت بطولة الجمهورية للمواهب في رياضة الجودو من (9-11 سنة) على ملاعب نادي الإسكندرية الرياضي (نادي سبورتنج) تحت إشراف الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو – منطقة الإسكندرية بإشراف رئيس المنطقة طارق نصر.

وقد فاز لاعبو نادي طلائع الأسطول تحت إشراف الكابتن محمود حسن المدير الفني (مدرب الجودو) بنادي طلائع الأسطول ومركز شباب الشلالات ببطولة الجمهورية للمواهب وإحراز المراكز الأولى والميداليات الذهبية.