باسم مرسي وحسام حسن يقتربان من تدعيم هجوم الزمالك .. تفاصيل

أكد الإعلامي سيف زاهر أن الثنائي باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربي وحسام حسن مهاجم سموحة، يقتربان بقوة من تدعيم هجوم الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وقال سيف زاهر في تصريحات ببرنامج ملعب اون تايم المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "هناك اقتناع كبير بإمكانيات الثنائي من جانب باتشيكو وهناك جلسات حاليا لإنهاء الصفقتين. وفي سياق آخر، شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، غياب أشرف بن شرقي بعد ما حصل علي إذن من الجهاز الفني بالراحة يومين من التدريبات. وسافر بن شرقي الي دبي لقضاء راحة ، كما سبق وسافر اللاعب برفقة طارق حامد إلى الإمارات لقضاء عطلة منذ أسبوعين. وتغيب أيضًا التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات فريقه أمس استعدادًا للقاء طلائع الجيش المقبل المقرر له يوم السبت في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. وكشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض عن سفر اللاعب إلى بلاده خلال الساعات القليلة الماضية للتشاور مع اسرته بشأن مستقبله في ظل تلقيه عرضا مغريا من نادي الدحيل القطري . وأوضح المصدر أن اللاعب من المنتظر أن يعود القاهرة يوم الجمعة المقبل قادما من بلاده وسيكون خارج حسابات الجهاز الفني للفريق في لقاء الطلائع.

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