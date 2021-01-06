نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات الجمعة في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جولة مثيرة ومرتقبة تنتظرها المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني، تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة - 8 يناير - بإقامة ثماني مواجهات قوية.

ومن المقرر أن تشهد تلك الجولة المباريات التالية :

(1) - طنطا X منتخب السويس

يخوض فريق طنطا بقيادة المدير الفني رضا عبد العال، مواجهة قوية على ملعبه أمام فريق منتخب السويس، بقيادة أشرف خضر.

ويدخل طنطا اللقاء برصيد 6 نقاط، بالمركز الخامس عشر، وله مباراة مؤجلة مع الزرقا، بينما يحتل السويس المركز الخامس برصيد 11 نقطة، وشهدت الجولة السابقة، تعادل طنطا خارج ملعبه مع القناة بدون أهداف، كما تعادل منتخب السويس مع المريخ بنفس النتيجة.

(2) - المريخ X نادي Z

يواجه فريق المريخ البورسعيدي بقيادة أحمد ياسين، نظيرة فريق نادي Z بقيادة أسامة نبية، بملعب المريخ، في مواجهة هامة لكلا الفريقان، حيث يتواجد المريخ بالمركز السابع برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المنافس المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الداخلية.

وأسفرت الجولة السابعة عن تعادل المريخ مع السويس بدون أهداف، وسقوط زد أمام بتروجت بثنائية بيضاء.

(3) - بتروجت X الداخلية

يلتقي بتروجت مع الداخلية، في موقعة كروية من العيار الثقيل، إذ يتواجد الفريق البترولي في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويبحث كلاهما عن الثلاث نقاط لمطاردة صاحب الصدارة نادي بورتو السويس.

وحقق الداخلية مؤخرا الفوز على السكة الحديد بهدف، فيما تغلب بتروجت على زد بهدفين دون رد.

(4) - الترسانة X جمهورية شبين

يحل فريق جمهورية شبين قيادة ياسر رضوان، ضيفاً على فريق الترسانة، بقيادة علاء نوح، ويدخل الفريق المنوفي المواجهة برصيد 7 نقاط، بالترتيب الـ 13 فيما يحتل صاحب الأرض المركز الـ 11 بنفس الرصيد.

وحقق شبين الفوز مؤخرا على السكة الحديد بهدف، فيما سقط الترسانة في كمين الداخلية بهدف نظيف.

(5) - السكة الحديد X الزرقا

وفي مباراة الجريحان، يستضيف فريق السكة الحديد بقيادة مدربة الجديد عيد مرازيق، نظيرة فريق الزرقا، بقيادة طارق الصاوي، ويدخل كلاهما المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز، حيث خسر السكة مؤخرا من شبين، كما خسر الزرقا من كوكاكولا.

ويدخل السكة اللقاء بالمركز الأخير برصيد 4 نقاط، حيث لم يحقق أي فوز في المسابقة، بينما الزرقا بالترتيب التاسع برصيد 8 نقاط.

(6) - كوكاكولا X سرس الليان

يواجه فريق كوكاكولا الفائز مؤخراً على الزرقا بهدف، بقيادة مديرة الفني تامر مصطفى، تحدي جديد، أمام فريق سرس الليان الحصان الأسود للمجموعة، الذي يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة، بقيادة أسامة حجاج، بينما يحتل المنافس المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط، وحقق سرس مؤخرا الفوز على النجوم بهدف دون رد.

(7) - النجوم X النصر

ويخوض فريق النجوم بقيادة أمير عزمي، مواجهة صعبة أمام فريق النصر، بقيادة سيد عيد، بملعب النجوم في أكتوبر، ويخوض كلا الفريقان اللقاء عقب الخروج من هزيمة بالجولة السابقة، إذ سقط النجوم في فخ الخسارة من سرس الليان، كما سقط النصر في كمين بورتو بهدف.

ويملك النصر 8 نقاط، بجدول الترتيب، بالمركز الثامن، فيما يحتل النجوم المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

(8) - بورتو X القناة

يأمل بورتو السويس في تأمين الصدارة، على حساب القناة، خلال مباراة مرتقبة بين الفريقان، ويدخل بورتو المواجهة بالمركز الأول برصيد 13 نقطة، فيما يحتل القناة المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.

وشهدت الجولة السابقة، فوز بورتو خارج ملعبه على النصر بهدف، وتعادل القناة على أرضة مع طنطا بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 13 نقطة

2- زد إف سي 12 نقطة

3- الداخلية 12 نقطة

4- بتروجت 11 نقطة

5- منتخب السويس 11 نقطة

6- سرس الليان 11 نقطة

7- المريخ 10 نقاط

8- النصر 8 نقاط

9- الزرقا 8 نقاط

10- النجوم 7 نقاط

11- الترسانة 7 نقاط

12- القناة 7 نقاط

13- ج شبين 7 نقاط

14- كوكاكولا 7 نقاط

15- طنطا 6 نقاط

16- السكة الحديد 4 نقاط