الرياضة

ريكاردو: كثرة تغيير المدربين سبب انهيار الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي عن طلبات إدارة الفريق في أول اجتماع له مع رئيس النادي.

 

وقال ريكاردو قى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "وعود إدارة الإسماعيلي تبخرت بعد مرور الوقت وهذا امر سييء للغاية لا يجب أن يمون فى الانديو الكبيرة وواجهت صعوبات عديدة خلال قيادتي للفريق".

 

وأضاف: "كنت أرغب فى تقديم شييء أفضل من الموسم الماضي ولكن الإدارة لم تساعدنا عاى تحقيق ذلك بسبب السياسة المتبعة".

 

ووقع الإسماعيلي في فخ الهزيمة أمام مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في خامس جولات الدورى العام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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